5 Июнь 2020 2020-06-05T10:36:05+03:00

В Тюменской области закупили томографы для диагностики коронавируса. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Аппараты обошлись региональному бюджету почти в 100 миллионов рублей

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В Тюменской области приобрели три новых компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Два аппарата – в ОКБ № 1 и «инфекционке» – уже заработали, еще один скоро подключат в горполиклинике № 17.

– Новая медтехника позволяет выполнять обследования широкого спектра. После пандемии COVID-19 ее будут применять при проведении различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ-ангиографии с контрастным усилением, диагностике опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

В ведомстве отметили, что аппараты создают изображения высокого качества даже в сложных случаях при минимальной дозе излучения. Это особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан.

Также стало известно, что на приобретение современных диагностических комплексов потратили почти 99 миллионов рублей. Деньги были выделены из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU