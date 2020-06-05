2020-06-05T10:36:05+03:00
Здоровье

В Тюменской области закупили томографы для диагностики коронавируса

Аппараты обошлись региональному бюджету почти в 100 миллионов рублей
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области закупили томографы для диагностики коронавируса. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.В Тюменской области закупили томографы для диагностики коронавируса. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Изменить размер текста:

В Тюменской области приобрели три новых компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Два аппарата – в ОКБ № 1 и «инфекционке» – уже заработали, еще один скоро подключат в горполиклинике № 17.

– Новая медтехника позволяет выполнять обследования широкого спектра. После пандемии COVID-19 ее будут применять при проведении различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ-ангиографии с контрастным усилением, диагностике опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

В ведомстве отметили, что аппараты создают изображения высокого качества даже в сложных случаях при минимальной дозе излучения. Это особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан.

Также стало известно, что на приобретение современных диагностических комплексов потратили почти 99 миллионов рублей. Деньги были выделены из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени появился очередной гринбокс для отработанных батареек
Улицу Энергетиков в Тюмени перекроют на 10 дней
В тюменском селе застолье закончилось поножовщиной: погибла женщина
Тюменцам субсидируют покупку отопительного котла
Сбербанк в Тюмени выдал первые 120 кредитов по государственной программе под 2% годовых
Какие дворы отремонтируют в Ленинском округе Тюмени в этом году?
Кто в Тюменской области обязан соблюдать режим самоизоляции?
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
Александр Моор поздравил с днем рождения главного анестезиолога-реаниматолога региона
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июня 2020 года увеличилось на 36 человек
На тюменские кладбища пустят больше автобусов
В Тюменской области закупили томографы для диагностики коронавируса
Крупный ночной пожар перепугал тюменцев: огонь уничтожил дом на Харьковской
В Тюмени из пожара госпитализировали 87-летнюю женщину