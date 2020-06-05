Крупный ночной пожар перепугал тюменцев: огонь уничтожил дом на Харьковской
В Тюмени ночью произошел серьезный пожар. В результате инцидента деревянный дом, который находится на пересечении улиц Минской и Харьковской, полностью уничтожен.
– Вызов по поводу возгорания поступил в 00.57. Горел нежилой деревянный двухэтажный дом размерами 15 на 30 метров. В итоге огонь повредил 360 квадратных метров площади, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работали 11 единиц техники и 34 человека личного состава. Оказалось, что в это время в доме находились два человека, несмотря на то что дом был расселен некоторое время назад. Однако люди не пострадали: пожарным удалось оперативно вывести их.
Также стало известно, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Но истину установят дознаватели, которые работают на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU