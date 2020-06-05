2020-06-05T09:35:13+03:00
Происшествия

Крупный ночной пожар перепугал тюменцев: огонь уничтожил дом на Харьковской

Сейчас дознаватели устанавливают причины произошедшего
Вадим Бегун
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Крупный ночной пожар перепугал тюменцев. Фото - "ЧС Тюмень".Крупный ночной пожар перепугал тюменцев. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени ночью произошел серьезный пожар. В результате инцидента деревянный дом, который находится на пересечении улиц Минской и Харьковской, полностью уничтожен.

– Вызов по поводу возгорания поступил в 00.57. Горел нежилой деревянный двухэтажный дом размерами 15 на 30 метров. В итоге огонь повредил 360 квадратных метров площади, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работали 11 единиц техники и 34 человека личного состава. Оказалось, что в это время в доме находились два человека, несмотря на то что дом был расселен некоторое время назад. Однако люди не пострадали: пожарным удалось оперативно вывести их.

Также стало известно, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Но истину установят дознаватели, которые работают на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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