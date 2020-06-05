В Тюмени из пожара госпитализировали 87-летнюю женщину
В Тюмени накануне, 4 июня, горела однушка на улице Пражской. Инцидент произошел поздно вечером.
– Вызов в пожарную часть по поводу возгорания в девятиэтажном доме поступил в 22.41 Огонь повредил 49 квадратных метров квартиры, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что отравление продуктами горения получила 87-летняя женщина. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу № 2. Также удалось спасти еще одного человека.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. В настоящее время дознаватели устанавливают истинную причину и ущерб, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU