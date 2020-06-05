2020-06-05T09:25:40+03:00
Происшествия

В Тюмени из пожара госпитализировали 87-летнюю женщину

Сейчас устанавливаются причины возгорания
Вадим Бегун
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В Тюмени из пожара госпитализировали 87-летнюю женщину.В Тюмени из пожара госпитализировали 87-летнюю женщину.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени накануне, 4 июня, горела однушка на улице Пражской. Инцидент произошел поздно вечером.

– Вызов в пожарную часть по поводу возгорания в девятиэтажном доме поступил в 22.41 Огонь повредил 49 квадратных метров квартиры, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что отравление продуктами горения получила 87-летняя женщина. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу № 2. Также удалось спасти еще одного человека.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. В настоящее время дознаватели устанавливают истинную причину и ущерб, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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