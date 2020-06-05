В Тюмени пожарные спасли кошку, которую постирали хозяева

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:36:39+03:00

В Тюмени спасатели доставали из «барабана» кошку, которую постирали хозяева. Фото предоставлено ГУ МЧС по Тюменской области.

Сами они не смогли высвободить животное

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В Тюмени спасателям пришлось высвобождать кошку из стиральной машины. Хозяева животного нечаянно постирали ее вместе с бельем.

Инцидент произошел накануне, 4 июня, в 13.25 в одной из квартир дома № 15 на улице Текстильной. По словам домочадцев, они занялись стиркой в полдень, загрузили и включили стиральную машину. И лишь спустя некоторое время увидели, что белье крутится не одно: по всей видимости, кошка забралась туда еще до начала стирки.

– Выключив бытовую технику, хозяева пытались сами достать животное из ловушки, но не смогли: в обычной обстановке для открытия люка им приходилось применять нож. Вызволить пушистого экстремала смогли только пожарные при помощи подручных средств, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Что интересно, домашний питомец никак не пострадал. Спасенное животное передано в руки хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU