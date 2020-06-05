2020-06-05T08:36:39+03:00
Происшествия

В Тюмени пожарные спасли кошку, которую постирали хозяева

Сами они не смогли высвободить животное
Вадим Бегун
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В Тюмени спасатели доставали из «барабана» кошку, которую постирали хозяева. Фото предоставлено ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмени спасатели доставали из «барабана» кошку, которую постирали хозяева. Фото предоставлено ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени спасателям пришлось высвобождать кошку из стиральной машины. Хозяева животного нечаянно постирали ее вместе с бельем.

Инцидент произошел накануне, 4 июня, в 13.25 в одной из квартир дома № 15 на улице Текстильной. По словам домочадцев, они занялись стиркой в полдень, загрузили и включили стиральную машину. И лишь спустя некоторое время увидели, что белье крутится не одно: по всей видимости, кошка забралась туда еще до начала стирки.

– Выключив бытовую технику, хозяева пытались сами достать животное из ловушки, но не смогли: в обычной обстановке для открытия люка им приходилось применять нож. Вызволить пушистого экстремала смогли только пожарные при помощи подручных средств, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Что интересно, домашний питомец никак не пострадал. Спасенное животное передано в руки хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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