В Тюмени пожарные спасли кошку, которую постирали хозяева
В Тюмени спасателям пришлось высвобождать кошку из стиральной машины. Хозяева животного нечаянно постирали ее вместе с бельем.
Инцидент произошел накануне, 4 июня, в 13.25 в одной из квартир дома № 15 на улице Текстильной. По словам домочадцев, они занялись стиркой в полдень, загрузили и включили стиральную машину. И лишь спустя некоторое время увидели, что белье крутится не одно: по всей видимости, кошка забралась туда еще до начала стирки.
– Выключив бытовую технику, хозяева пытались сами достать животное из ловушки, но не смогли: в обычной обстановке для открытия люка им приходилось применять нож. Вызволить пушистого экстремала смогли только пожарные при помощи подручных средств, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Что интересно, домашний питомец никак не пострадал. Спасенное животное передано в руки хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU