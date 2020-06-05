Тюменцам рассказали, что построят на территории завода «Красный Октябрь»

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:44:30+03:00

На первой линии у воды появится новый уникальный проект от известного застройщика. Фото - ГК «ТИС».

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Крупный тюменский застройщик ГК «ТИС» объявил старт продаж нового проекта – жилого комплекса DOK*. Название выбрано не случайно: ЖК расположен на месте, где ранее находились цеха деревообрабатывающего завода «Красный Октябрь».

Дома будут стоять на первой линии у воды. Владельцы квартир смогут любоваться красивейшими закатами и живописными панорамами Туры. Набережная, мост Влюбленных и нагорная часть исторического центра также будут радовать взор счастливых обладателей заветных квадратных метров.

На этой территории площадью в десять гектаров строители возведут три 24-этажных дома с бесплатной парковкой на 642 машино-места. Владельцы квартир смогут прогуливаться по просторным дворам с игровыми и спортивными площадками, а также зелеными зонами отдыха. В домах будет собственная котельная: ее наличие позволит хорошо экономить на услугах ЖКХ.

За основу архитектуры ЖК DOK взяты идеи сразу нескольких архитектурных стилей: конструктивизма, модернизма и хай-тека. Рабочее проектирование выполнила известная в Тюмени «Мастерская архитектора Табанакова».

Фото - ГК «ТИС».

Каждое здание представляет собой рисунок трилистника, раскрывающегося в пространстве тремя лучами. Три отдельных дома сходятся в общее пространство лифтового холла-вестибюля. Таким образом, в каждое крыло дома можно подняться на любом из 9 лифтов.

О порядке в доме позаботится консьерж. Он же проследит за качеством уборки, примет заявку для управляющей компании или по просьбе жителя встретит доставку продуктов. В подвальном этаже запланированы спортивный клуб, соседский центр, прачечная самообслуживания и индивидуальные кладовые.

В домах представлены разнообразные планировки – всего 34 варианта: от небольших студий до вместительных 3-комнатных квартир. Есть даже ультрамодные сити-хаусы – квартиры с антресолями: у них имеются отдельный вход со стороны двора и собственная терраса. Высота потолков составляет 4,5 метра, что позволяет обустроить антресольный этаж.

Фото - ГК «ТИС».

Группа компаний «ТИС» – это уже пятый застройщик, который работает на ДОКе. Интерес к этой локации девелоперов обуславливается расположением: район тихий и зеленый, рядом нет предприятий и шумных магистралей, а до центра, например до Троицкого монастыря, спуска на набережную и строительного института ТИУ, отсюда всего 2 километра без мостов и путепроводов.

Кроме того, часть старого ДОКа подпадает под городскую программу развития застроенных территорий, что в перспективе 5 – 7 лет избавит район от большей части устаревшего жилого фонда.

Продаваться квартиры в ЖК DOK будут эксклюзивно через «Галерею застройщиков» Тюмени, телефон для справок: 8 (3452) 56-10-56.

Официальный сайт проекта: dok.city

ЖК DOK. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ДОК», ИНН 7203480852.

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