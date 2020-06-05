Администрация выплатит покусанному собакой тюменцу 10 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:40:36+03:00

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Администрация Голышмановского городского округа выплатит моральный ущерб мальчику, которого покусала бездомная собака. Такое решение вынес местный суд.

Инцидент произошел 8 марта 2020 года в поселке Голышманово. В этот день девятилетний мальчик с тетей и сестрой возвращался домой. На улице Ленина на него накинулась бездомная собака и укусила за ногу.

– Согласно действующему законодательству администрация городского округа обязана принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных. Это нужно для обеспечения безопасности населения, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя месяц мама ребенка обратилась в ведомство с просьбой помочь взыскать моральный вред, в суд был направлен соответствующий иск. Там рассмотрели дело и вынесли решение взыскать с администрации 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU