5 Июнь 2020 2020-06-05T07:26:36+03:00

Тюменец оборудовал в машине тайники для провоза наркотиков. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В Тюменской области задержали мужчину, который провозил в авто около пяти килограммов гашиша. Машину с запрещенными веществами остановили на автодороге Тюмень – Ишим – Омск.

41-летний новосибирец «подрабатывал» перевозчиком наркотических средств из Санкт-Петербурга в Новосибирск. В багажнике его автомобиля Toyota Windom полицейские обнаружили три брикета с гашишем массой три килограмма. Их он должен был распространить бесконтактным способом.

– Задержанный оборудовал в своем автомобиле тайники, где хранил еще два брикета с гашишом массой около двух килограммов, – добавили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские полагают, что фигурант причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории других регионов. В настоящее время он заключен под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU