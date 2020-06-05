Тюменские леса чистят от мусора и сухостоя

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:28:55+03:00

Это нужно для уменьшения количества вредителей

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В Тюмени от сухостоя и мусора чистят городские леса. Подрядчик спиливает сухие и аварийные деревья и прореживает кустарники вдоль тропинок.

– На территории лесных массивов по улице Дружбы, Ялуторовскому и Московскому трактам, в районе микрорайонов Преображенский, Ямальский-2, Комарово работы уже идут полным ходом. В лесах по улице Ямской, в районах Учхоза и ТЭЦ-2 они начнутся только в середине лета, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

В ведомстве также отметили, что в 2020 году в областном центре таким образом очистят порядка 370 гектаров территорий городских лесов. По вопросам проведения мероприятий тюменцы могут обращаться в отдел лесного хозяйства МКУ «ЛесПаркХоз» по телефонам 42-41-69, 47-93-46 и 47-93-46.

Напомним, что в 2019 году был завершен процесс оформления городских лесов в муниципальную собственность. Тюмень «приросла» 2 100 гектарами леса.

ИСТОЧНИК KP.RU