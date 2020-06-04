4 Июнь 2020 2020-06-04T16:11:35+03:00

В Тюмени велодорожки построят через скверы в микрорайоны. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

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В Тюмени разработали проектную документацию по устройству велосипедных дорожек протяженностью порядка 60 километров. Их проложат по улицам Профсоюзной, Дружбы, Пермякова, Алебашевской и Республики.

Уже сейчас горожане могут построить свой велосипедный маршрут по 62 километрам велодорожек: по улицам Московский Тракт, Дамбовской, Мельникайте, Широтной, вокруг парка имени Гагарина и прочих. В прошлом году построено порядка 10 километров велосипедных дорожек, в том числе по улице 50 лет Октября.

– Всего планируется построить 195 километров велодорожек. Они должны соединить различные микрорайоны, пройти не только через жилые районы, но и через скверы, парки, бульвары, а также другие общественные пространства. Главная задача, которая стоит перед всеми участниками реализации проекта, – обеспечить безопасность, – рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Он также отметил, что проектирование устройства велосипедных дорожек ведется как в отдельности, так и в составе объектов дорожной инфраструктуры – автомобильных дорог и транспортных развязок.

ИСТОЧНИК KP.RU