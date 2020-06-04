Подъезды тюменских домов будут мыть с применением дезсредств

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:22:46+03:00

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В Тюмени со вчерашнего дня, 3 июня, больше не надо каждый день дезинфицировать подъезды домов. Однако управляющие компании теперь все равно обязаны использовать при работе дезинфицирующие средства.

– Безопасность людей, проживающих в многоквартирных домах, остается приоритетом для всех УК. Новое предписание главного санитарного врача обязывает организовывать работы по уборке мест общего пользования в соответствии с установленной договором периодичностью. При этом необходимо использовать дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором, – сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

Она предупредила, что невыполнение предписания повлечет административную ответственность. В ведомстве также напомнили, что УК по-прежнему обязаны проводить сухую и влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок, холлов и кабин, и прочего.

ИСТОЧНИК KP.RU