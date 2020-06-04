Жестокое убийство в Тюмени: мужчина в подполе забил знакомого топором
В Тюмени накануне, 3 июня, вечером в одном из частных домов на улице Мельничной было обнаружено тело 60-летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти.
Следователи выяснили, что пьяный подозреваемый вооружился битой и стали бить знакомого по телу. После этого злоумышленник перенес потерпевшего в подпол дома и там, уже вооружившись топором, нанес потерпевшему многочисленные ранения. В результате телесных повреждений мужчина через непродолжительное время скончался на месте.
– В настоящее время 52-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства совершенного преступления, чтобы закрепить доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU