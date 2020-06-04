4 Июнь 2020 2020-06-04T14:49:11+03:00

У тюменца из химчистки угнали автомобиль. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени мужчина угнал автомобиль прямо из химчистки. Его задержали инспекторы ДПС на одной из улиц областного центра.

Инцидент произошел накануне, 3 июня, около получи на улице Челюскинцев. В это время мимо сотрудников ГИБДД, не остановившись по требованию, пронесся «Мицубиси-Паджеро-Спорт». Автоинспекторы стали преследовать джип и остановили его на улице Советской.

– 32-летний водитель не смог предъявить никаких документов на машину, прав у него также не было. Присутствовали признаки опьянения, от освидетельствования на алкоголь он отказался, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ведомства созвонились с собственником автомобиля. Оказалось, что он оставил машину в химчистке. Работник, взяв ключи, просто поехал кататься на чужом транспорте.

На угонщика составили административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения. Кроме того, ему предстоит ответить за угон машины.

ИСТОЧНИК KP.RU