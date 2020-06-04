4 Июнь 2020 2020-06-04T13:36:39+03:00

В Тюмени отремонтировали улицу Чайковского. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Дорогу обновили менее чем за месяц

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В Тюмени отремонтировали улицу Чайковского. Она стала первой дорогой, где полностью завершен ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Дорога, соединяющая улицу Ватутина и Щербакова, преобразилась менее чем за месяц. На участке в 800 метров отремонтировали покрытие проезжей части, устроили тротуары, привели в нормативное состояние остановочные комплексы и дорожные знаки, нанесли разметку.

Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

– Своевременная подготовка необходимой документации, проведение аукционных процедур, заключение муниципального контракта и, конечно, установившаяся теплая весенняя погода дали возможность приступить к реализации мероприятий по программе БКАД точно в срок, – отметили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано почти 25 километров дорог на территории областного центра. На сегодняшний день ремонт ведется на 14 объектах, на многих из них степень готовности достигает 80 – 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU