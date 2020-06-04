Тюменцы просят вырубить тополя из-за пуха

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:28:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцы стали все чаще обращаться в городскую администрацию с жалобами на тополиный пух. Он не только засоряет улицы областного центра, но и вызывает аллергические реакции.

– Горожане просят вырубить тополя бальзамической породы. Значительная фитомасса городских насаждений представлена женскими особями этого вида. От них по всему городу разлетаются пуховые летучки. Однако тополь – рекордсмен по выделению кислорода. Одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 кленов и 13 елей, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

По мнению ведомства, вырубить все тополя – плохая идея, ведь это непосредственно повлечет за собой значительное снижение качества воздуха. Там также добавили, что сейчас на территории города женские особи тополей не высаживают. Для уменьшения объемов тополиного пуха местные озеленители проводят омолаживающую, формовочную и санитарную обрезку, а «аварийные» деревья сносятся.

ИСТОЧНИК KP.RU