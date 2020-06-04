2020-06-04T12:46:15+03:00
Общество

ТОДЭП получило очередной крупный контракт на ремонт дорог в Тюмени

Предприятие подало единственную заявку на конкурс
Вадим Бегун
Поделиться:
ТОДЭП получило очередной крупный контракт на ремонт дорог в Тюмени.ТОДЭП получило очередной крупный контракт на ремонт дорог в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получило очередной крупный контракт на ремонт автодорог. Теперь организации предстоит следить за дорогами в областном центре.

По информации, размещенной на сайте госуслуг, на аукцион была подана лишь одна заявка – как раз от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям. Таким образом, предприятию предстоит в 2020 – 2021 годах следить за автомобильными дорогами Тюмени.

Сотрудники компании будут устранять повреждения дорожного покрытия, подметать дороги и тротуары, наносить разметку, а также очищать проезжую часть от мусора. Зимой им предстоит обрабатывать дорожную сети противогололедными материалами, чистить ее от снега и наледи. На эти цели из городской казны готовы выделить почти миллиард рублей: 495,5 миллиона в 2020 году и 501, 7 – в следующем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24