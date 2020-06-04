ТОДЭП получило очередной крупный контракт на ремонт дорог в Тюмени

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:46:15+03:00

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получило очередной крупный контракт на ремонт автодорог. Теперь организации предстоит следить за дорогами в областном центре.

По информации, размещенной на сайте госуслуг, на аукцион была подана лишь одна заявка – как раз от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям. Таким образом, предприятию предстоит в 2020 – 2021 годах следить за автомобильными дорогами Тюмени.

Сотрудники компании будут устранять повреждения дорожного покрытия, подметать дороги и тротуары, наносить разметку, а также очищать проезжую часть от мусора. Зимой им предстоит обрабатывать дорожную сети противогололедными материалами, чистить ее от снега и наледи. На эти цели из городской казны готовы выделить почти миллиард рублей: 495,5 миллиона в 2020 году и 501, 7 – в следующем.

ИСТОЧНИК KP.RU