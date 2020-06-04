Оправдан тюменец, выстреливший три раза в голову друга

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:27:04+03:00

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История, в которой тюменец стал участником потасовки и чуть не убил знакомого, произошла три года назад. Мужчина испытывал личную неприязнь к пострадавшему.

В мае 2017 года горожанин решил убить товарища, с которым у него не заладились отношения. Он попросил других людей помочь ему (их так и не нашли) и пришел с ними к месту, где находилась жертва. Мужчина несколько раз выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета.

– Его подельники стали бить пострадавшего электрошокером и выстрелили из ружья в голову и живот. Посчитав, что тот скончался, группа покинула место происшествия. Однако тюменец благодаря своевременно оказанной медиками помощи выжил, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Однако виновность подсудимого в покушении на убийство не была установлена, его доводы о невиновности не были опровергнуты. Поэтому инстанция не нашла в его действиях состава преступления. Пострадавшая сторона обжаловала приговор суда, но так ничего и не добились, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU