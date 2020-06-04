2020-06-04T09:18:41+03:00
Общество

Тюменцы могут наблюдать за ремонтом улиц онлайн

О плохом качестве работ горожане могут сообщить на портал «Тюмень – наш дом»
Вадим Бегун
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Тюменцы могут наблюдать за ремонтом улиц онлайн. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени .Тюменцы могут наблюдать за ремонтом улиц онлайн. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени .
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Тюменцы могут увидеть онлайн, как проводятся дорожные работы в их районе. Для этого достаточно зайти на городской портал «Тюмень – наш дом» в раздел «Ремонт и реконструкция дорог в 2014 – 2020 гг.»

– Выбрав из перечня, к примеру, улицу Инженерную, можно увидеть, что ремонтные работы ведутся на участке от улицы Демьяна Бедного до Мельникайте. Подрядчики приступили к фрезерованию проезжей части 28 апреля. На сегодняшний день работы выполнены на 60%, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По информации ведомства, на этот год запланирован ремонт на 140 объектах. Так, преображение ждет улицу Газовиков на участке от улицы Муравленко. Здесь устроят тротуары и установят бордюрный камень. Запланированы мероприятия и по переустройству cетей водоснабжения и электроснабжения.

Тюменцы, недовольные качеством работ, могут написать свои претензии на портал «Тюмень – наш дом» в «Текущее содержание дорог и ремонт». Зарегистрированному пользователю ответят в течение 8 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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