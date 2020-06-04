Экс-сотрудник тюменской колонии за взятки носил осужденному телефоны

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:16:47+03:00

За свои услуги мужчина заработал более 200 тысяч рублей

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего бывшего сотрудника ИК-2. Мужчина за взятки носил осужденному мобильные телефоны.

С августа 2019-го по март 2020 года работник исправительной колонии, используя свои служебные полномочия, проносил для осужденного через контрольно-пропускной пункт мобильные телефоны, комплектующие к ним и другие запрещенные устройства.

– Таким образом, за оказание незаконных услуг обвиняемый получил взятки на сумму более 200 тысяч рублей, – добавили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, позже его направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU