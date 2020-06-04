2020-06-04T08:22:45+03:00
Общество

В Тюменской области выделили более 280 миллионов рублей на поддержку занятости

Вопрос обсуждался с главами городов и районов
Вадим Бегун
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В Тюменской области выделили более 280 миллионов рублей на поддержку занятости. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".В Тюменской области выделили более 280 миллионов рублей на поддержку занятости. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области принял решение выделить из бюджета более 280 миллионов рублей на поддержку занятости и создание временных рабочих мест. Этот вопрос обсуждался на совещании с правительством области, главами городов и районов.

«Поддержка жителей в это непростое время – задача государственной важности: большое внимание ей уделяет президент, который проводил на эту тему специальное совещание с губернаторами», – отметил глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Александр Моор заявил, что каждую неделю будет заслушивать глав муниципалитетов по поводу появления новых рабочих мест. Он добавил, что коллеги высказывают интересные предложения по повышению занятости граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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