4 Июнь 2020 2020-06-04T08:22:45+03:00

В Тюменской области выделили более 280 миллионов рублей на поддержку занятости. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

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Губернатор Тюменской области принял решение выделить из бюджета более 280 миллионов рублей на поддержку занятости и создание временных рабочих мест. Этот вопрос обсуждался на совещании с правительством области, главами городов и районов.

«Поддержка жителей в это непростое время – задача государственной важности: большое внимание ей уделяет президент, который проводил на эту тему специальное совещание с губернаторами», – отметил глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Александр Моор заявил, что каждую неделю будет заслушивать глав муниципалитетов по поводу появления новых рабочих мест. Он добавил, что коллеги высказывают интересные предложения по повышению занятости граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU