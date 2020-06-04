Погода на 4 июня в Тюмени: дожди закончились

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:38:04+03:00

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Сегодня, 4 июня, вечером в Тюмени возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут 7 – 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что «хорошее утро с песен птиц начинается».

Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день хорошо пахнет жимолостью – к дождю. 4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы – к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.

ИСТОЧНИК KP.RU