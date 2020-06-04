Тюменскую УК без офиса оштрафовали на 175 тысяч рублей
Жители поселка Сузгун Тобольского района пожаловались на неудовлетворительную работу ООО УК «Таурус», которая базируется в Тюмени. Делом занялась межрайонная прокуратура.
УК управляет шестью многоквартирными жилыми домами в поселке. Однако, как выяснилось, в нарушение лицензионных требований, надлежащим образом взятые на себя обязательства не исполняла.
– Так, уборка, содержание общего имущества и земельных участков домов не осуществлялись. Кроме того, в поселке не было офиса управляющей компании. Жители попросту были лишены возможности оперативно решать коммунальные проблемы, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в отношении ООО УК «Таурус» и его директора были возбуждены дела об административных правонарушениях. На днях мировой судья оштрафовал компанию на 125 тысяч рублей, а ее руководителя – на 50 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU