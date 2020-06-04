4 Июнь 2020 2020-06-04T07:39:40+03:00

Тюменскую УК без офиса оштрафовали на 175 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

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Жители поселка Сузгун Тобольского района пожаловались на неудовлетворительную работу ООО УК «Таурус», которая базируется в Тюмени. Делом занялась межрайонная прокуратура.

УК управляет шестью многоквартирными жилыми домами в поселке. Однако, как выяснилось, в нарушение лицензионных требований, надлежащим образом взятые на себя обязательства не исполняла.

– Так, уборка, содержание общего имущества и земельных участков домов не осуществлялись. Кроме того, в поселке не было офиса управляющей компании. Жители попросту были лишены возможности оперативно решать коммунальные проблемы, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении ООО УК «Таурус» и его директора были возбуждены дела об административных правонарушениях. На днях мировой судья оштрафовал компанию на 125 тысяч рублей, а ее руководителя – на 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU