2020-06-04T07:42:35+03:00
Происшествия

В Тюменской области бывшие лесники получили условные сроки за рубку деревьев

Всего подельники спилили 44 березы
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области бывшие лесники получили условные сроки за рубку деревьев. Фото - pixabay.com.В Тюменской области бывшие лесники получили условные сроки за рубку деревьев. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших лесников. Мужчины получили условные сроки за незаконную рубку лесных насаждений.

Летом 2018 года злоумышленники пилили лес в Юргинском участковом лесничестве. В ходе очередной рубки их увидели грибники и сообщили в полицию. Стражи порядка застали черных лесорубов на месте преступления. Им удалось спилить 44 березы, нанеся ущерб в размере более 191 тысячи рублей.

– Проведенная по делу дендрологическая экспертиза определила сходство пней с места рубки с образцами древесины, хранившейся около дома родных одного из лесников. Суд назначил подсудимым по три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С них взыскана вся сумма причиненного ущерба, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

У злоумышленников конфисковали в доход государства грузовой самосвал ГАЗ-САЗ-3507, который те использовали для перевозки древесины, а также две бензопилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени хозяйка квартиры побила гостью из-за телефона
В Тюменской области бывшие лесники получили условные сроки за рубку деревьев
Хотели посмотреть, что будет: тюменские подростки клали камни на ж/д пути
Тюменскую УК без офиса оштрафовали на 175 тысяч рублей
Погода на 4 июня в Тюмени: дожди закончились
В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка»
В Тюмени на время отключат телерадиовещание
У тюменской больницы построят вертолетную площадку
В обновленной Конституции определят список требований к кандидатам в президенты
В тюменской ГИБДД – важные кадровые изменения
Новая Конституция усилит роль Государственной думы в принятии значимых решений
При строительстве детского сада в Тюмени спилят 55 деревьев. Ранее планировали 160
Геннадий Чеботарев: «Принцип разделения властей будет реализовываться более предметно»
В Ишиме из-за гранаты оцепили место дорожных работ
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года снова выросло
Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом
«От боли потеряла сознание»: в тюменской деревне девочку придавило телегой