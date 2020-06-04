В Тюменской области бывшие лесники получили условные сроки за рубку деревьев

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:42:35+03:00

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В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших лесников. Мужчины получили условные сроки за незаконную рубку лесных насаждений.

Летом 2018 года злоумышленники пилили лес в Юргинском участковом лесничестве. В ходе очередной рубки их увидели грибники и сообщили в полицию. Стражи порядка застали черных лесорубов на месте преступления. Им удалось спилить 44 березы, нанеся ущерб в размере более 191 тысячи рублей.

– Проведенная по делу дендрологическая экспертиза определила сходство пней с места рубки с образцами древесины, хранившейся около дома родных одного из лесников. Суд назначил подсудимым по три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С них взыскана вся сумма причиненного ущерба, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

У злоумышленников конфисковали в доход государства грузовой самосвал ГАЗ-САЗ-3507, который те использовали для перевозки древесины, а также две бензопилы.

ИСТОЧНИК KP.RU