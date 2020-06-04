2020-06-04T07:40:20+03:00
Происшествия

В Тюмени хозяйка квартиры побила гостью из-за телефона

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени хозяйка квартиры побила гостью из-за телефона. Фото - pixabay.com.В Тюмени хозяйка квартиры побила гостью из-за телефона. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратилась местная жительница, заявив, что подруга, к которой она пришла в гости, угрожает ей убийством. Более того, она уже побила ее по голове.

Две тюменки-соседки распивали у одной из них дома спиртное. В какой-то момент хозяйка не нашла свой сотовый телефон на столе и, подумав, что гостья украла его, начала бить ее по голове и лицу. Потерпевшая сумела объяснить нападавшей, что совершила один звонок, а телефон положила на тумбу в соседней комнате.

– Объяснение не остановило хозяйку квартиры, она пригрозила убить гостью, продолжая бить по лицу. Доставленная в отдел полиции злоумышленница призналась в совершенном. Телефон, из-за которого начался конфликт, как и пояснила потерпевшая, лежал в соседней комнате, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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