2020-06-04T07:44:04+03:00
Общество

Хотели посмотреть, что будет: тюменские подростки клали камни на ж/д пути

Инспекторы провели с детьми профилактическую беседу
Вадим Бегун
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Тюменские подростки клали камни на ж/д пути. Фото - pixabay.com.Тюменские подростки клали камни на ж/д пути. Фото - pixabay.com.
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Транспортные полицейские Камышлова выявили трех подростков, которые накладывали камни на железнодорожные пути. Об опасном занятии стражам порядка рассказал один из машинистов.

Хулиганами оказались два одиннадцатилетних и один четырнадцатилетний жители поселка Пышма. Они являются учениками четвертых и восьмого классов пышминской школы.

– Со слов несовершеннолетних, в первый день каникул они решили погулять и отправились на железную дорогу. Щебень на рельсы накладывали из любопытства: хотелось посмотреть, что будет с камнями после того, как проедет поезд, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу, сообщив им об опасности прогулок возле дороги. В отношении родителей составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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