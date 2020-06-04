Хотели посмотреть, что будет: тюменские подростки клали камни на ж/д пути
Транспортные полицейские Камышлова выявили трех подростков, которые накладывали камни на железнодорожные пути. Об опасном занятии стражам порядка рассказал один из машинистов.
Хулиганами оказались два одиннадцатилетних и один четырнадцатилетний жители поселка Пышма. Они являются учениками четвертых и восьмого классов пышминской школы.
– Со слов несовершеннолетних, в первый день каникул они решили погулять и отправились на железную дорогу. Щебень на рельсы накладывали из любопытства: хотелось посмотреть, что будет с камнями после того, как проедет поезд, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте Ольга Гультяева.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу, сообщив им об опасности прогулок возле дороги. В отношении родителей составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU