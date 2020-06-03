2020-06-03T15:39:16+03:00
Общество

В Тюмени на время отключат телерадиовещание

Горожане не смогут смотреть телевизор
Вадим Бегун
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В Тюмени на время отключат телерадиовещание. Фото - pixabay.com.В Тюмени на время отключат телерадиовещание. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области на время прервется трансляция телерадиовещания. Это произойдет в следующий понедельник, 8 июня.

Стало известно, что в этот день с 4.00 до 13.00 из-за профилактических работ не будет эфирного вещания 20 телеканалов и трех радиоканалов первого и второго мультиплексов.

– В Тюмени и Тюменском районе также ожидается перерыв в вещании таких каналов, как Дисней, Ю, Авторадио, Европа Плюс, Наше радио, Красная Армия, Детское радио, Диполь FM, Дорожное радио, Комсомольская правда, Радио Маяк, Радио 7, Радио Сити, Радио Шансон, Ретро FM, Спорт FM и Юмор FM. В Тобольске и Тобольском районе отключения коснутся дополнительно телеканалов СТС, СТС-Love, ТНТ, Радио России и радиостанции «Наше Радио», – сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Кроме того, эфир прервется в Ишиме и Ишимском районе Ограничения затронут Радио Шансон и Поместное радио. В Омутинском районе временно отключатся первый и второй мультиплексы и Радио России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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