Новая Конституция усилит роль Государственной думы в принятии значимых решений

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:14:04+03:00

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Заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова прокомментировала поправки в Конституцию, которые направлены на усиление роли Государственной думы в принятии значимых решений. Ряд поправок касается полномочий по утверждению кандидатур председателя правительства РФ, предлагаемых президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент.

– Для всех участников процесса данное решение принесет только положительные изменения. Это можно рассматривать как развитие демократической системы в стране. Государственные решения должны приниматься большинством голосов, – заявила Ярославова.

По мнению зампреда, эта «пирамида» опирается на мнение граждан. И их участие в данном процессе способствует укреплению демократических принципов.

ИСТОЧНИК KP.RU