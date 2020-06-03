При строительстве детского сада в Тюмени спилят 55 деревьев. Ранее планировали 160

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:10:36+03:00

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В Тюмени при строительстве детского сада на Московском тракте сохранят зеленые насаждения. Однако без «жертв» всё же не обойдется: на месте стройки находятся 55 деревьев.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления строительства, контракт на строительство дошкольного учреждения заключили 19 мая, сейчас на участке монтируют забор.

Фото - ГУ строительства Тюменской области.

– Проектная мощность составит 330 мест, общая площадь здания – почти шесть тысяч «квадратов». Здесь разместятся 14 групп, в том числе и ясельного типа. Здание оснастят медицинским и пищевым блоками, залом для физкультурных занятий, кабинетами рисования, логопеда, музыкальных и индивидуальных занятий, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что при подготовке площадки под строительство подрядчик сохранит две трети зеленых насаждений. Ранее здесь хотели срубить более 160 деревьев, однако после корректировки число уменьшилось до 55. Эти растения находятся непосредственно на месте расположения здания детского сада. После благоустройства тут зацветет сирень и спирея.

ИСТОЧНИК KP.RU