2020-06-03T12:13:53+03:00
Политика

Геннадий Чеботарев: «Принцип разделения властей будет реализовываться более предметно»

Произойдет это благодаря поправкам в Конституцию
Вадим Бегун
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Геннадий Чеботарев: «Принцип разделения властей будет реализовываться более предметно». Фото - pixabay.com.Геннадий Чеботарев: «Принцип разделения властей будет реализовываться более предметно». Фото - pixabay.com.
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Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев прокомментировал поправки в основной документ страны, которые предусматривают включение в Конституцию отдельного полномочия президента по формированию Государственного совета РФ. Он заявил, что они имеют большое значение для совершенствования политической системы страны и формы государства.

– В действующем тексте основного закона записано, что в России действует конституционный принцип разделения властей, который предполагает систему сдержек и противовесов различных ветвей власти: исполнительной, законодательной, судебной и президентской, хотя она и не вписывается в классическую триаду, но фактически существует. Однако эта система нуждалась в уточнении и конкретизации, а сам принцип – в совершенствовании, – отметил профессор.

Геннадий Чеботарев добавил, что в случае принятия поправок принцип разделения властей будет реализовываться более предметно. Таким образом, выработка и принятие основополагающих принципов и норм деятельности всех органов власти будут более демократичными.

Напомним, что согласно поправкам в главный документ страны Россия остается президентской республикой. Глава государства будет по-прежнему обладать всей полнотой власти, но для вступления в силу некоторых особо важных решений ему понадобится дополнительное согласие парламентских органов. В изменениях основного закона предусмотрена система взаимного контроля органов власти. Руководство и состав правительства РФ будет утверждать Государственная дума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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