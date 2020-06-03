2020-06-03T10:07:50+03:00
Происшествия

«От боли потеряла сознание»: в тюменской деревне девочку придавило телегой

Малышку спасли от смерти два соседа
Вадим Бегун
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В тюменской деревне девочку придавило телегой. Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №14 имени В. Н. Шанаурина» (с. Казанское).В тюменской деревне девочку придавило телегой. Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №14 имени В. Н. Шанаурина» (с. Казанское).
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В деревне Ново-Александровка Казанского района 27 апреля чуть не произошла трагедия. Пятилетнюю Софию Ращепкину придавила телега, да так сильно, что она потеряла сознание.

Мусор в стоящую во дворе телегу, подпертую двумя штырями, скидывали не один день. В какой-то момент 4-летний Матвей, младший брат Софии, вскарабкался на нее и начал прыгать. Испугавшись за братика, девочка бросилась к нему, однако пришедшая в движение телега накатила на нее так, что шея ребенка оказалась между двух штырей, лицо засыпало мусором.

– Малышка потеряла сознание от боли и перестала дышать. Все это случилось за несколько секунд на глазах старшей сестрички Саши, которая в ужасе позвала маму. Поднять тяжелую телегу им обеим не удалось, и девчушка помчалась в соседский дом Селютиных звать на помощь, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №14 имени В. Н. Шанаурина» (с. Казанское).

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №14 имени В. Н. Шанаурина» (с. Казанское).

На зов примчались два брата: десятиклассник Артем и студент второго курса Ишимского медицинского колледжа, будущий фельдшер Дмитрий. Им удалось поднять телегу и разгрести мусор, которым засыпало пострадавшую.

Дмитрий кинулся освобождать дыхательные пути ребенка от сора. Его грамотные действия во многом поспособствовали спасению девочки. Вскоре на помощь прибежала и сельский фельдшер Галина Руф, которая контролировала состояние малышки до приезда медиков.

Прибывшие врачи скорой еще на месте определили, что девочке требуется лечение в реанимации, ее госпитализировали в Областную больницу №4 Ишима. Спустя несколько дней пострадавшая пришла в сознание и пошла на поправку. А сегодня она уже дома, с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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