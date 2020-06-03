3 Июнь 2020 2020-06-03T08:44:34+03:00

Тюменец украл банковскую карту уснувшего друга и снял с нее все деньги. Фото: Ольга Крыльцова

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В тюменскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него украли банковскую карту. По его словам, неизвестный снял с нее 22 тысячи рублей.

В день происшествия потерпевший по работе приехал в Тюмень из соседней области. Уладив дела, мужчина встретился с давним приятелем, с которым стал распивать алкоголь в машине. Внезапно гость областной столицы уснул.

– Товарищ достал из кармана его куртки банковскую карту, которой тот оплачивал спиртное. Злоумышленник запомнил ПИН-код и без труда снял деньги через банкомат, а от карты избавился. Спустя время потерпевший обнаружил пропажу, однако подумал, что потерял карту, и снятие с нее наличных совершил нашедший, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU