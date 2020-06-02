2020-06-02T11:28:57+03:00
Происшествия

В Тюмени угонщик авто, попав в ДТП, уснул в канаве

Пьяный злоумышленник не смог справиться с управлением машины
Вадим Бегун
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В Тюмени угонщик авто, попав в ДТП, уснул в канаве.В Тюмени угонщик авто, попав в ДТП, уснул в канаве.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступило сообщение об угоне «Рено-Логан». Спустя время наряд ГИБДД обнаружил автомобиль в канаве одного из садоводческих обществ.

За рулем иномарки спал друг заявителя, который, как оказалось, и угнал авто. По версии дознавателей, приятели распивали спиртное в квартире у владельца машины.

– В какой-то момент хозяин отлучился, а его товарищ взял оставленные в прихожей ключи от транспорта и поехал кататься. Не справившись с управлением, он съехал в канаву и уснул за рулем, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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