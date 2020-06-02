2020-06-02T09:28:26+03:00
Здоровье

В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка

Женщину экстренно госпитализировали в больницу
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка. Фото - Тамара Шаргина.В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка. Фото - Тамара Шаргина.
Изменить размер текста:

Тюменские врачи спасли женщину на 32 неделе беременности. В какой-то момент у нее расслоились стенки кровеносного сосуда, из-за чего могла лопнуть аорта. Тогда бригада специалистов решила экстренно прооперировать будущую маму.

Сначала сердечно-сосудистые хирурги выполнили доступ к сосудам, чтобы установить специальный имплантат. Затем было выполнено кесарево, что дало возможность кардиохирургам завершить высокотехнологичное вмешательство. На третьем этапе операции специалисты заменили поврежденный участок аорты имплантатом. Таким образом, им удалось сохранить жизнь женщине и ее ребенку.

– Важнейшее условие проведения таких операций – наличие опытной команды профессионалов. Слаженная работа и высокий профессионализм хирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов и медицинских сестер вкупе с наличием современного оборудования обеспечили наилучший результат – жизнь и здоровье пациентов вне опасности, – заявила пресс-секретарь ОКБ №1 Тамара Шаргина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка
Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты
В Тюменской области стартует проект «Прямые выплаты»
В Тюмени налоговики заразились коронавирусом
В Ялуторовске директора автосервиса отправили в колонию за пьяную езду
Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного
В Тюмени почти на полтора месяца перекроют участок улицы Менделеева
Ялуторовчанин обокрал спящую бабушку, разрезав карман ее халата
Погода на 2 июня в Тюмени: мелкий дождь с самого утра
В Тюмени благоустроят сквер Восточный
Сбербанк рассказал предпринимателям о бизнесе в режиме онлайн
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду
Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей
Когда в Тюмени откроется налоговая?
В Тюмени годовалый малыш перевернул на себя тарелку горячего супа