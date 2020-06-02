В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:28:26+03:00

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Тюменские врачи спасли женщину на 32 неделе беременности. В какой-то момент у нее расслоились стенки кровеносного сосуда, из-за чего могла лопнуть аорта. Тогда бригада специалистов решила экстренно прооперировать будущую маму.

Сначала сердечно-сосудистые хирурги выполнили доступ к сосудам, чтобы установить специальный имплантат. Затем было выполнено кесарево, что дало возможность кардиохирургам завершить высокотехнологичное вмешательство. На третьем этапе операции специалисты заменили поврежденный участок аорты имплантатом. Таким образом, им удалось сохранить жизнь женщине и ее ребенку.

– Важнейшее условие проведения таких операций – наличие опытной команды профессионалов. Слаженная работа и высокий профессионализм хирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов и медицинских сестер вкупе с наличием современного оборудования обеспечили наилучший результат – жизнь и здоровье пациентов вне опасности, – заявила пресс-секретарь ОКБ №1 Тамара Шаргина.

ИСТОЧНИК KP.RU