2020-06-01T16:12:44+03:00
Общество

В Тюмени благоустроят сквер Восточный

Территория располагает к спокойному отдыху
Вадим Бегун
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В Тюмени благоустроят сквер Восточный. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени благоустроят сквер Восточный. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Тюменцам предлагают обсудить проект благоустройства сквера Восточный, который расположен на улице 30 лет Победы, 95 (от торгового центра «Весна» до сквера Тополиный). Территория предполагает создание условий для спокойного отдыха, так как находится рядом с административным зданием.

– Здесь обеспечат комфортные условия горожанам при максимальном сохранении существующих зеленых насаждений. Специалисты высадят кустарники и цветущие, душистые травы, многолетние цветы. Благоустройство территории предусматривает обустройство удобных дорожек и тропинок, освещения, водоотведения, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В рамках проекта запланирована организация мест для тихого, спокойного отдыха и чтения книг, установка арт-объекта, символизирующего фонтан, а также благоустройство современной площадки для выгула домашних животных. Ответить на вопросы по обновлению этой территории можно на портале «Я решаю!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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