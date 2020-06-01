АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:27:15+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к работе в пожароопасный период. Комплекс мероприятий, определенный по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, реализован в полном объеме.

В связи с ранним сходом снежного покрова и наступлением теплой погоды на территории Тюменской области уже фиксируются случаи возгорания. В целях предотвращения и профилактики возникновения пожаров в опасной близости от объектов транспорта нефти в зоне прохождения магистральных нефтепроводов проведена работа по расчистке линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики от древесно-кустарниковой растительности.

На территории линейных производственно-диспетчерских станций установлены огнепреградители на резервуарах. Выполнена проверка состояния емкостей противопожарного запаса воды и работоспособности систем охлаждения резервуаров. Обустроены минерализованные полосы вокруг производственных объектов. Завершена проверка средств молниезащиты к грозовому периоду

По итогам реализации мероприятий подразделения АО «Транснефть – Сибирь» получили паспорта готовности к пожароопасному периоду.

На время прохождения пожароопасного периода организован повышенный контроль за техническим состоянием автомобильной техники; испытание пожарно-технического вооружения, а также работа по комплектованию и проверке пунктов пожарного инвентаря. На производственных объектах созданы группы по тушению лесных пожаров, в составе которых члены добровольных пожарных дружин и рядовых сотрудников.

Работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, с ними проводятся теоретические и практические занятия, в ходе которых отрабатываются действия по работе с пожарной техникой и оборудованием.

Цель мероприятий – возможность оперативного реагирования на нештатные ситуации, вызванные климатическими факторами, поддержание бесперебойного функционирования объектов нефтепроводного транспорта.