Погода на 2 июня в Тюмени: мелкий дождь с самого утра

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:12:51+03:00

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Сегодня, 2 июня, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 – 6 градусов, днем – плюс 14. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

2 июня отмечается день мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, так как с этого дня начинали сеять огурцы: «На Филиппа да на Фалалея – доставай огурцы скорее». «На Фалалея – сади огурцы».

Если в этот день много шишек на елке – к хорошему урожаю огурцов. В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.

ИСТОЧНИК KP.RU