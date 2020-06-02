Ялуторовчанин обокрал спящую бабушку, разрезав карман ее халата

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:40:15+03:00

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В ялуторовскую полицию поступило сообщение о краже денег от внучки пострадавшей 91-летней местной жительницы. У нее украли 7 500 рублей.

Правоохранители выяснили, что деньги присвоил себе внук заявительницы, который вместе со своей матерью проживает в квартире с пожилой женщиной. В тот день 31-летний мужчина распивал спиртное.

– После того как алкоголь закончился, он вспомнил, что у бабушки есть наличные. Воспользовавшись моментом, когда она уснула днем, родственник аккуратно разрезал карман на ее халате, в котором та заснула, и достал всю сумму. Похищенные деньги он потратил на спиртное, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Ялуторовчанин ранее неоднократно судим. Часть денег изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU