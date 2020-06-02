2 Июнь 2020 2020-06-02T07:00:19+03:00

Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного. Фото: Ольга Крыльцова

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В тюменскую полицию поступила информация о краже денег с банковской карты. Потерпевшая сообщила, что списание она обнаружила после телефонного разговора.

Заявительнице поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил, что в настоящее время неизвестные пытаются произвести несанкционированные снятия денег. Во время беседы злоумышленник пояснил, что в кратчайшие сроки ее проблема будет решена.

– Лжесотрудник предложил женщине сообщить банковские персональные реквизиты с целью сохранения денег от мошеннических операций. Доверчивая тюменка выполнила условие звонившего. Позже она обнаружила списание свыше 150 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU