2020-06-02T07:00:19+03:00
Происшествия

Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного.Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию поступила информация о краже денег с банковской карты. Потерпевшая сообщила, что списание она обнаружила после телефонного разговора.

Заявительнице поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил, что в настоящее время неизвестные пытаются произвести несанкционированные снятия денег. Во время беседы злоумышленник пояснил, что в кратчайшие сроки ее проблема будет решена.

– Лжесотрудник предложил женщине сообщить банковские персональные реквизиты с целью сохранения денег от мошеннических операций. Доверчивая тюменка выполнила условие звонившего. Позже она обнаружила списание свыше 150 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка
Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты
В Тюменской области стартует проект «Прямые выплаты»
В Тюмени налоговики заразились коронавирусом
В Ялуторовске директора автосервиса отправили в колонию за пьяную езду
Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного
В Тюмени почти на полтора месяца перекроют участок улицы Менделеева
Ялуторовчанин обокрал спящую бабушку, разрезав карман ее халата
Погода на 2 июня в Тюмени: мелкий дождь с самого утра
В Тюмени благоустроят сквер Восточный
Сбербанк рассказал предпринимателям о бизнесе в режиме онлайн
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду
Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей
Когда в Тюмени откроется налоговая?
В Тюмени годовалый малыш перевернул на себя тарелку горячего супа