В Ялуторовске директора автосервиса отправили в колонию за пьяную езду

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:16:02+03:00

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В Ялуторовске вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора автосервиса. Мужчина не раз садился за руль пьяным, теперь он будет думать о своем поведении в колонии.

1 апреля 2020 года у жителя Тюменской области должен был закончиться срок лишения права водительских прав по приговору суда. Между тем вечером 1 марта 2020 года у себя в автосервисе он выпил спиртное, сел за руль автомобиля Mercedes-Benz E240 и поехал домой.

– По дороге иномарку остановили сотрудники ДПС. Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд назначил подсудимому полгода лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также на два с половиной года ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU