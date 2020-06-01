1 Июнь 2020 2020-06-01T14:57:57+03:00

Когда в Тюмени откроется налоговая? Фото - УФНС по Тюменской области.

Сейчас обратиться в ведомство можно онлайн

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В Тюменской области налоговые органы продолжат работать в особом режиме до 11 июня. Сейчас же прием и обслуживание налогоплательщиков приостановлены.

В условиях особого режима работы прием всей корреспонденции осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы, расположенные в инспекциях. Документы должны быть упакованы в конверты с указанием контактного номера телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

– Обратиться в налоговый орган можно в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность взаимодействия по телекоммуникационным каналам связи, – отметили в пресс-службе управления ФНС по Тюменской области.

Также стало известно, что с 15 июня прием и обслуживание налогоплательщиков будет производиться только по предварительной записи. Записаться на прием можно посредством интерактивного сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

ИСТОЧНИК KP.RU