Когда в Тюмени откроется налоговая?
В Тюменской области налоговые органы продолжат работать в особом режиме до 11 июня. Сейчас же прием и обслуживание налогоплательщиков приостановлены.
В условиях особого режима работы прием всей корреспонденции осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы, расположенные в инспекциях. Документы должны быть упакованы в конверты с указанием контактного номера телефона для дистанционного решения возможных вопросов.
– Обратиться в налоговый орган можно в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность взаимодействия по телекоммуникационным каналам связи, – отметили в пресс-службе управления ФНС по Тюменской области.
Также стало известно, что с 15 июня прием и обслуживание налогоплательщиков будет производиться только по предварительной записи. Записаться на прием можно посредством интерактивного сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
ИСТОЧНИК KP.RU
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