2020-06-01T14:43:31+03:00
Происшествия

В Тюмени годовалый малыш перевернул на себя тарелку горячего супа

Маленького пациента госпитализировали в ОКБ № 1
Вадим Бегун
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В Тюмени годовалый малыш перевернул на себя тарелку горячего супа. Фото - pixabay.com.В Тюмени годовалый малыш перевернул на себя тарелку горячего супа. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 31 мая, срочная помощь понадобилась годовалому малышу, который перевернул на себя тарелку с горячим супом. В результате инцидента ребенок получил термическую травму. Врачебная бригада скорой помощи прибыла через девять минут после звонка перепуганной мамы.

Медики выяснили, что малыш получил ожоги грудной клетки, правого и левого предплечий, правой кисти, общая площадь ожога составила 4 – 5% тела. Кожа покраснела и местами покрылась пузырями. После оказанной помощи маленького пациента доставили в областную клиническую больницу № 1.

– При любых ожогах самое важное – это охлаждение водой. Можно поместить конечность под струю прохладной воды. При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс. Намочите ткань в прохладной воде и закройте полностью обожженный участок. По мере нагревания ткань не снимайте, чтобы заново смочить, а лейте воду прямо сверху, – рассказал врач скорой помощи.

Чем быстрее будет оказана первая помощь, тем менее тяжкими будут последствия. Цель первой помощи – не дать состояться ожогу либо уменьшить площадь и глубину повреждения, а также исключить осложнения – болевой шок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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