Житель Заводоуковска нашел иностранную гранату во дворе дома

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:40:57+03:00

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В минувшие выходные житель Заводоуковска при проведении строительных работ во дворе дома обнаружил подозрительный предмет. Каково было удивление, когда он узнал, что это боеприпас времен Гражданской войны.

– Оперативно прибывшие специалисты ОМОНа идентифицировали подозрительную находку как граната Миллса, которую изготовили еще в 1915 году. Она была со следами сильной коррозии, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что боеприпас был вывезен и уничтожен в безопасном месте. Конечно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

СПРАВКА «КП»

Граната Миллса – британская ручная осколочная граната, первая в истории британской армии. Разработана в Великобритании в 1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом Миллсом. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою.

ИСТОЧНИК KP.RU