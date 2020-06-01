В Тюмени обсуждают детскую безопасность в период летних каникул
В Тюмени обсуждают детскую безопасность в период летних каникул. Круглый стол на тему «На каникулах дома: как обеспечить безопасность детей» проходит на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в режиме онлайн.
В экспертной встрече принимают участие детский психолог Борис Приленский, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Виктория Перова.
Участники встречи обсуждают, как обеспечить разнообразный и безопасный досуг детей в домашних условиях, почему в семье важно повторить правила дорожного движения, какие скрытые угрозы подстерегают школьников в интернете и какие опасности таит в себе дворовая территория.
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ИСТОЧНИК KP.RU