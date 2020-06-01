Для тюменцев, проживающих в аварийном жилье, купили более ста квартир
В Тюмени планируют в кратчайшие сроки ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. На территории областного центра расположено 622 дома, признанных аварийными и подлежащими к сносу.
В 2020 году планируется расселить 290 жилых помещений (115 частных, 175 муниципальных), расположенных в 70 аварийных многоквартирных домах. В настоящее время для отселения нанимателей приобретено 110 жилых помещений.
– Работа ведется по нескольким направлениям. Прежде всего это национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого мы приступили к мероприятиям по переселению граждан из пятисот МКД. 266 многоквартирных домов подлежит отселению в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 2025 годы, – рассказал мэр города Руслан Кухарук.
Также стало известно, что еще 234 многоквартирных дома подлежит отселению в рамках программы по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU