1 Июнь 2020 2020-06-01T10:33:12+03:00

Для тюменцев, проживающих в аварийном жилье, купили более ста квартир. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Только на улице Камчатской предстоит расселить более 80 домов

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В Тюмени планируют в кратчайшие сроки ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. На территории областного центра расположено 622 дома, признанных аварийными и подлежащими к сносу.

В 2020 году планируется расселить 290 жилых помещений (115 частных, 175 муниципальных), расположенных в 70 аварийных многоквартирных домах. В настоящее время для отселения нанимателей приобретено 110 жилых помещений.

– Работа ведется по нескольким направлениям. Прежде всего это национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого мы приступили к мероприятиям по переселению граждан из пятисот МКД. 266 многоквартирных домов подлежит отселению в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 2025 годы, – рассказал мэр города Руслан Кухарук.

Также стало известно, что еще 234 многоквартирных дома подлежит отселению в рамках программы по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU