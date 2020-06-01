В тюменской многоэтажке сломавшийся лифт заблокировал 11 человек. Среди них – дети и беременная

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:01:44+03:00

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На улице Червишевский тракт водитель «Лады Калины» не остановился по требованию автоинспекторов. Его задержали во дворе одного из домов. 50-летний водитель оказался лифтером и сообщил, что ему нужно срочно вызволить из сломавшегося лифта беременную женщину и еще 10 человек.

Инспекторы Евгений Арефьев, Андрей Арбузов и Алексей Маслов зашли вместе с лифтером-водителем в подъезд жилого дома. Тут же выяснилось, что мужчина забыл ключ от лифтовой шахты. Вместе с одним из полицейских он несколько раз поднимался на 18-й этаж пешком и спускался на третий за ключом, но все безрезультатно.

Тогда Евгений Арефьев самостоятельно раздвинул двери шахты лифта и вычислил, что лифт застрял на первом этаже. Сотрудники ГИБДД открыли лифт и вызволили 11 человек, в том числе двоих детей и беременную женщину. По словам жильцов, в лифте было очень жарко и трудно дышалось.

– Лифтер все это время вел себя странно. Позже автоинспекторы потребовали у мужчины водительские права, но тот представился чужим именем, никаких документов у него при себе не было. Оказалось, что еще в 2016 году его лишили права управления транспортом за нетрезвое вождение, но права он не сдал. Документ был изъят в апреле 2020 года, поэтому срок его лишения заканчивается только в декабре 2021 года, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На водителя составили протокол. Материал направлен в мировой суд для рассмотрения. Автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU