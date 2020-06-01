Тюменцев приглашают на онлайн-праздник «День детей»
В праздничный день, 1 июня, в популярном городском паблике «Тюмень» пройдет онлайн-фестиваль для детей и их родителей.
В программе дня все самое интересное и полезное:
08:00 – старт розыгрыша вкусных подарков;
10:30 – веселая зарядка для детей со сказочными персонажами – Бабой Ягой и ее Рыжими Котами, самым активным ребятам обещаны классные подарки;
12:00 – экскурсия на фабрику любимых подростками снеков OKEICH с юными начинающими корреспондентами;
14:00 – круглый стол на тему детской безопасности с ответами на ваши вопросы в прямом эфире;
17:00 – известный в Тюмени эксперт по детской неврологии и нейропсихологии Виктория Габышева ответит на вопросы о здоровье, воспитании и развитии детей;
19:30 – мастер-класс «Звездное небо» от творческой мастерской «Я – Художник».
Встречаемся сегодня в паблике «Тюмень», отпразднуем День защиты детей онлайн!
Партнеры праздника
Продукция O’KEICH создана для того, чтобы удовлетворить потребности быстрого и вкусного перекуса как отдельного человека, так и целой компании.
ФАБРИКА ЕДЫ O’KEICH.
«ГАЛАМАРТ» Это и «магазин у дома», и «магазин для дома», и «магазин для семьи». И все эти утверждения выражают один смысл: это магазины, которые делают жизнь человека лучше. День за днем.
«ГАЛАМАРТ».