Тюменцев приглашают на онлайн-праздник «День детей»

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:35:17+03:00

Мероприятие пройдет в городском паблике во «ВКонтакте»

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В праздничный день, 1 июня, в популярном городском паблике «Тюмень» пройдет онлайн-фестиваль для детей и их родителей.

В программе дня все самое интересное и полезное:

08:00 – старт розыгрыша вкусных подарков;

10:30 – веселая зарядка для детей со сказочными персонажами – Бабой Ягой и ее Рыжими Котами, самым активным ребятам обещаны классные подарки;

12:00 – экскурсия на фабрику любимых подростками снеков OKEICH с юными начинающими корреспондентами;

14:00 – круглый стол на тему детской безопасности с ответами на ваши вопросы в прямом эфире;

17:00 – известный в Тюмени эксперт по детской неврологии и нейропсихологии Виктория Габышева ответит на вопросы о здоровье, воспитании и развитии детей;

19:30 – мастер-класс «Звездное небо» от творческой мастерской «Я – Художник».

Встречаемся сегодня в паблике «Тюмень», отпразднуем День защиты детей онлайн!

Партнеры праздника

ФАБРИКА ЕДЫ O’KEICH

Продукция O’KEICH создана для того, чтобы удовлетворить потребности быстрого и вкусного перекуса как отдельного человека, так и целой компании.

ФАБРИКА ЕДЫ O’KEICH.

«ГАЛАМАРТ» Это и «магазин у дома», и «магазин для дома», и «магазин для семьи». И все эти утверждения выражают один смысл: это магазины, которые делают жизнь человека лучше. День за днем.