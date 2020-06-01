1 Июнь 2020 2020-06-01T07:28:29+03:00

Ялуторовчанка лишилась золотой цепочки во время застолья. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В ялуторовскую полицию поступило сообщение о хищении золотой цепочки от местной жительницы. Материальный ущерб составил более пяти тысяч рублей.

По указанному заявительницей адресу незамедлительно прибыли стражи порядка. Они выяснили, что в квартире у одного из местных жителей приятели употребляли алкоголь. Во время застолья одна из присутствующих женщин сорвала с шеи другой гостьи золотое украшение.

– Потерпевшая выбежала из жилого помещения и сразу позвонила в полицию. Распорядиться чужим имуществом фигурантка не успела, так как была задержана полицейскими в тот момент, когда она намеревалась покинуть квартиру вместе со своим знакомым, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до четырех лет. 39-летняя безработная ялуторовчанка ранее судима. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU