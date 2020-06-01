1 Июнь 2020 2020-06-01T08:56:15+03:00

В Тобольске мужчина украл деньги пенсионера, которые выпали из кармана. Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении шести тысяч рублей обратился 65-летний мужчина. Заявитель рассказал, что проживает со своим приятелем, накануне пропажи денег они распивали алкоголь.

Страж порядка задержал 37-летнего подозреваемого и доставил в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что, когда пенсионер уснул, у него из кармана брюк выпали деньги.

– Воспользовавшись моментом, фигурант их похитил и потратил на покупку алкогольной продукции и закуску, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU