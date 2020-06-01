На Тюмень надвигается штормовой ветер и гроза

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:30:29+03:00

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В Тюмени сегодня, 1 июня, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Горожан предупреждают о возможном падении слабо закрепленных конструкций.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, ожидается сильный дождь и гроза. В этот день будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью была всего +7...+9 градусов, днем воздух прогреется до +15...+17.

– Повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений. Возможно подтопление территорий, возникновение дорожно-транспортных происшествий, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на различных объектах, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU