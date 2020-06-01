На улице Горького в Тюмени отключат светофоры

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:31:30+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 1 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Тополиной и Чекистов, с 14.00 до 16.00 – на улице Бабарынка в районе дома № 16, на пересечении улиц Ветеранов Труда и Юганского проезда, улиц Ветеранов Труда и Ватутина, а также с 15.00 до 16.00 – на пересечении улиц Одесской и Дамбовской и на пересечении улиц Дамбовской и Гилёвской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU