На улице Горького в Тюмени отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 1 июня, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Тополиной и Чекистов, с 14.00 до 16.00 – на улице Бабарынка в районе дома № 16, на пересечении улиц Ветеранов Труда и Юганского проезда, улиц Ветеранов Труда и Ватутина, а также с 15.00 до 16.00 – на пересечении улиц Одесской и Дамбовской и на пересечении улиц Дамбовской и Гилёвской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU