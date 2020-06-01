Погода на 1 июня в Тюмени: дождь с утра до вечера

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:00:19+03:00

В Тюмени будет идти дождь с утра до вечера. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 1 июня, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночной сильный дождь утром станет слабее. Он будет продолжать идти весь день и закончится только вечером.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 8 – 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В первый день лета почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. В прежние времена в этот день еще бывали заморозки на почве.

Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой, а лето будет теплым. А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными. Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.

ИСТОЧНИК KP.RU